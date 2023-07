Elon Musk krempelt Twitter um: Neues Logo, neuer Name - Das Ende einer Ära?

Der Twitter-Besitzer Elon Musk versucht, den Kurznachrichtendienst unter dem Namen "X" zu etablieren. Der Wandel wird schrittweise umgesetzt: Das gewohnte Logo mit dem blauen Vogel wurde in der Web-Version durch ein neues Logo mit dem Buchstaben X ersetzt. Auch auf dem Hauptquartier in San Francisco wurde das X-Logo projiziert. Trotzdem gibt es noch Überbleibsel der alten Twitter-Welt, wie die Beiträge auf twitter.com und der Account-Name "@twitter". In der Smartphone-App war zunächst das alte Logo zu sehen.Mit der Umbenennung will Musk eine über 15 Jahre alte Marke mit weltweiter Bekanntheit und hohem Wiedererkennungswert verschwinden lassen. Er ist jedoch entschlossen, das Vorhaben durchzuziehen. Auf Kritik reagierte Musk gelassen und ist überzeugt, dass sich der neue Name durchsetzen wird. Auf die Frage, wie man Tweets in Zukunft nennen soll, schlug er vor, sie "X's" zu nennen.Die Reaktionen auf den neuen Anstrich waren gemischt. Einige Nutzer fanden, dass das neue Logo besser zu einem "Striptease-Club in einem Vorort" oder einem Tattoo-Studio passen würde. Andere bezeichneten die Umbenennung als "die dümmste Entscheidung aller Zeiten". Jack Dorsey, Mitgründer und langjähriger Chef von Twitter, rief dazu auf, Ruhe zu bewahren und sich einfach an den neuen Namen zu gewöhnen.Twitter wurde 2006 gegründet und entwickelte sich schnell zu einer Plattform, auf der man den Puls der Welt spüren konnte. Der Dienst erlangte internationale Bekanntheit, als ein Nutzer die ersten Bilder von der Notlandung eines Flugzeugs im Hudson River hochlud. Während seiner Amtszeit nutzte auch US-Präsident Donald Trump Twitter intensiv für seine Kommunikation.Musk kaufte Twitter im vergangenen Oktober für rund 44 Milliarden Dollar und gestaltet den Dienst nach seinen Vorstellungen um. Unter seiner Führung geht Twitter lascher mit Verschwörungstheorien um und entließ mehr als die Hälfte der Mitarbeiter. Dies führte zu einigen Störungen und Ausfällen in den vergangenen Monaten. Finanziell war der Kauf bisher ein schlechter Deal, da sich die Werbeeinnahmen seit der Übernahme halbiert haben.Musk plant, mit Twitter mehr durch Abo-Gebühren zu verdienen und die Anzahl der Beiträge, die Nutzer pro Tag sehen dürfen, einzuschränken. Zudem hat er die erfahrene Managerin Linda Yaccarino als neue Chefin für das Anzeigengeschäft von Twitter eingestellt.Musk hatte bereits früher angekündigt, Twitter zu einer Super-App namens "X" ausbauen zu wollen, ähnlich wie WeChat in China. Bisher sind jedoch kaum konkrete Schritte in diese Richtung bekannt. Im Frühjahr brachte Musk den Online-Dienst bereits in ein neues Unternehmen namens X Corp. ein. Die Website x.com leitet seit Sonntag zu Twitter um, was möglicherweise der erste Schritt ist, um von twitter.com zu x.com umzuziehen.Elon Musk provoziert gerne und ließ bereits im April das Twitter-Logo für kurze Zeit durch das Symbol der Digitalwährung Dogecoin ersetzen. Unternehmen verwerfen manchmal ihre wiedererkennbaren Logos bei einer Modernisierung, müssen aber manchmal auch wieder zurückrudern, wie im Fall der Lebensmittelmarke Kraft oder der Bekleidungskette Gap.

