Ryanair mit starken Quartalszahlen: Analysten sehen Potenzial trotz Risiken

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Vorlage der Quartalszahlen auf "Outperform" belassen. Der Billigflieger habe starke Resultate erzielt, so der Analyst Alexander Irving. Allerdings seien die weiteren Aussichten durch Verzögerungen bei Flugzeugauslieferungen und gesunkene Preise für Kurzstreckenflüge getrübt.Auch die kanadische Bank RBC hat ihre Einstufung für Ryanair nach den Quartalszahlen auf "Outperform" belassen. Der Nettogewinn des Billigfliegers habe die Prognose und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Ruairi Cullinane. Die Aktie sei sowohl kurz- als auch langfristig attraktiv.Die genannten Analysten haben ihre Einschätzungen zu Ryanair veröffentlicht, nachdem das Unternehmen seine Quartalszahlen vorgelegt hat. Ryanair konnte starke Resultate erzielen und den Nettogewinn steigern. Dies hat zu positiven Einschätzungen der Analysten geführt, die die Aktie des Billigfliegers als attraktiv bewerten.Allerdings gibt es auch einige Risiken für Ryanair. Zum einen gibt es Verzögerungen bei der Auslieferung von Flugzeugen, was die Expansionspläne des Unternehmens beeinträchtigen könnte. Zum anderen sind die Preise für Kurzstreckenflüge in den letzten Wochen gesunken, was zu einem erhöhten Wettbewerbsdruck führen könnte.Trotz dieser Risiken sehen die Analysten weiterhin Potenzial für Ryanair. Die niedrigen Preise könnten dazu führen, dass mehr Menschen Flugreisen buchen und das Unternehmen seine Marktanteile ausbauen kann. Zudem profitiert Ryanair von seiner Position als einer der größten Billigflieger in Europa.Insgesamt bleibt die Einschätzung der Analysten für Ryanair positiv. Sie sehen das Unternehmen als attraktive Investitionsmöglichkeit und erwarten, dass die Aktie weiterhin gute Performance zeigen wird. Allerdings sollten Anleger die Risiken im Auge behalten, insbesondere die Verzögerungen bei Flugzeugauslieferungen und den Wettbewerbsdruck durch gesunkene Preise.

Die Ryanair Holdings Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 16,09EUR gehandelt.