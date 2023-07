Klimaforscher Mojib Latif gibt Hoffnung: Der Kampf gegen die Erderwärmung ist noch nicht verloren!

Trotz der alarmierenden Nachrichten über zunehmende Hitzewellen, Waldbrände und Unwetter sieht der Klimaforscher Mojib Latif den Kampf gegen die Erderwärmung nicht als aussichtslos an. Er betont, dass der "Point of no Return" noch nicht erreicht sei und es immer noch möglich sei, die globale Erwärmung auf das im Pariser Klimaabkommen festgelegte Maß zu begrenzen. Der Weltklimarat IPCC hat berechnet, dass die globalen Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase bis 2030 um 48 Prozent und bis 2040 um 80 Prozent im Vergleich zu 2019 reduziert werden müssen, um das Ziel von 1,5 Grad Erwärmung zu erreichen.Derzeit beträgt die Erwärmung des Planeten bereits etwa 1,1 Grad, in Deutschland sogar 1,6 Grad. Die Auswirkungen wie Hitze, Dürre und Starkregen sind bereits katastrophal. Latif weist auch auf die extrem hohen Temperaturen der Weltmeere hin, die zu Korallenbleiche, einem Rückgang des Sauerstoffgehalts und einer verringerten Aufnahme von CO2 führen können. Zudem tragen höhere Temperaturen zur Ausdehnung des Wassers und zum Anstieg des Meeresspiegels bei. Die Verdunstungsrate steigt ebenfalls, was zu häufigeren und intensiveren Wetterextremen führt.Latif warnt davor, dass sich Gesellschaft und Wirtschaft nicht an eine zwei bis drei Grad wärmere Welt anpassen können. Die Kosten der Erderwärmung für Deutschland könnten bis 2050 bis zu 900 Milliarden Euro betragen. Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr verursachte bereits Schäden von mehr als 40 Milliarden Euro.Der Berliner Senat plant ein milliardenschweres Programm für mehr Klimaschutz. Ein Gesetzentwurf zur Errichtung eines Sondervermögens in Höhe von fünf Milliarden Euro soll außerhalb des Landeshaushalts über Kredite finanziert werden. Das Geld soll in Projekte im Gebäudesektor, der Energieerzeugung und -versorgung, im Verkehr und in der Wirtschaft fließen. CDU und SPD haben sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt und eine spätere Aufstockung auf bis zu zehn Milliarden Euro ist möglich.Die Grünen-Fraktion betont, dass mehr Investitionen in den Klimaschutz dringend notwendig sind. Es ist wichtig, dass die Maßnahmen messbar sind, zusätzlich zu bereits geplanten oder überfälligen Projekten und schnell umsetzbar sind. Zudem sollte der Klimaschutz-Effekt priorisiert werden und gleichzeitig die Kosten für Menschen mit mittlerem und geringem Einkommen abgefedert werden, um Mietsteigerungen zu verhindern.Der Gesetzentwurf für das Sondervermögen wird nach der Beschlussfassung im Senat im Abgeordnetenhaus weiter beraten und könnte bis Ende des Jahres endgültig beschlossen werden.

