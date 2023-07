US-Notenbank: Vorsichtiger Optimismus für Zinserhöhung - Marktbericht der La Française Group

Die La Française Group hat in einem Marktbericht vorsichtigen Optimismus für die Geldpolitik der US-Notenbank (Federal Reserve) geäußert. Obwohl der Offenmarktausschuss der Fed im Juni eine Zinserhöhung übersprungen hatte, wird erwartet, dass er auf seiner Juli-Sitzung die Zinssätze wieder anheben wird. Die La Française Group erwartet, dass die Zinsen um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5,25 % bis 5,50 % angehoben werden. Präsident Jerome Powell wird voraussichtlich signalisieren, dass die Fed auf ihrer nächsten Sitzung im September eine Zinserhöhung auslassen könnte, aber betonen, dass dies nicht das Ende des Straffungszyklus der Fed bedeutet. Powell wird darauf hinweisen, dass die Anhebung später im Jahr erfolgen könnte, um Zeit für die Bewertung der US-Wirtschaftsentwicklung zu haben. Die Fed wird ihre quantitative Straffung mit 95 Mrd. US-Dollar pro Monat fortsetzen. Insgesamt geht die La Française Group davon aus, dass die Auswirkungen auf die Finanzmärkte begrenzt sein werden.In einem weiteren Marktbericht äußerte die La Française Group ihre Erwartungen für die Europäische Zentralbank (EZB). Es wird erwartet, dass die EZB ihre Zinssätze auf der Juli-Sitzung um 25 Basispunkte anheben wird. Die EZB wird voraussichtlich ihren "von Sitzung-zu-Sitzung-Ansatz" beibehalten und möglicherweise die Zinserhöhungen im September pausieren, da die Wirtschaft der Eurozone an Schwung verliert und die Inflation im Juni den dritten Monat in Folge gesunken ist. Präsidentin Christine Lagarde wird darauf hinweisen, dass der geldpolitische Kurs für September von neuen Daten und der aktualisierten Bewertung der Wirtschaftsprojektionen abhängt. Die EZB wird voraussichtlich die Leitzinsen für einen längeren Zeitraum im restriktiven Bereich belassen, um die anhaltende Inflation zu bekämpfen. Die Forward Guidance für das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) wird unverändert bleiben. Die La Française Group erwartet, dass die EZB ihre Strategie des "datenabhängigen Ansatzes und der sitzungsbezogenen Optionalität" fortsetzen wird.Die La Française Group weist darauf hin, dass ihre Meinungen auf den aktuellen Marktbedingungen basieren und sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Die Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Die La Française Group gibt an, dass der Marktbericht ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken dient und nicht als Prognose, Research-Produkt oder Anlageberatung verstanden werden sollte.

Der VE-RI EQ.EUR/ CL R wird aktuell mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 92,06EUR gehandelt.