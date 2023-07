Adidas nun Favorit, Inditex und Nike abgestuft

PARIS (dpa-AFX) - Ein Vergleich zwischen Europas Sportschuh-Giganten Adidas und dem Marktführer für Mode, Inditex , hat bei der französischen Investmentbank Exane BNP Paribas einen Seitenwechsel ausgelöst. Zudem wurde auch die Aktie des Adidas-Konkurrenten Nike abgestuft.

Nachdem er vor zwölf Monaten noch der Zara-Mutter Inditex klar den Vorzug gegeben habe, sei nun die Adidas-Aktie sein Favorit, schrieb Analyst Warwick Okines in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend stufte er das Papier des deutschen Sportartikelherstellers Adidas von "Neutral" auf "Outperform" hoch und hob sein Kursziel von 170 auf 210 Euro an. Sein Anlageurteil für Inditex senkte er zugleich von "Outperform" auf "Neutral" und behielt sein Kursziel von 36 Euro bei.