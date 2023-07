Nach einer mehrere Jahre anhaltenden Kursrallye markierte IBM bei 206,22 US-Dollar Anfang 2013 seinen vorläufigen Höhepunkt und ging anschließend in eine gesunde Konsolidierung über. Diese reichte bis auf 100,00 US-Dollar und damit eine wichtige Unterstützungszone aus 2007 abwärts, durch den Ausbruch der Corona-Pandemie kam es zu temporären Abschlägen auf 86,50 US-Dollar. Von diesem Niveau aus hat sich die Aktie jedoch relativ schnell wieder erholt und konnte zuletzt in den Widerstandsbereich von grob 141,50 US-Dollar zulegen. Zeitgleich deuten sich eine deutliche Verlangsamung des vorausgegangenen Abwärtstrends und darüber hinaus noch ein möglicher Trendwendeprozess an. Bei erfolgreicher Auflösung dieser Schiebezone könnte dadurch der Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt werden.

Offenbar hat die Bilanz des ersten Halbjahres Investoren überzeugt, diese treiben die Aktie seit Wochen kontinuierlich auf der Oberseite an. Um allerdings den besagten Trendwendeprozess vollständig abzuschließen und dadurch eine mittelfristige Wende auszulösen, bedarf es Notierungen von deutlich über 146,00 US-Dollar, besser noch über den Verlaufshochs aus 2022 von 153,21 US-Dollar. Mittelfristig könnte dann Aufwärtspotenzial an 157,43 und darüber 167,85 US-Dollar freigesetzt werden. Hier würde sich zweifelsfrei ein Investment in einen Schein anbieten, der mit der Zeit nicht an Hebel verliert, wie beispielshalber das Faktor Zertifikat Long auf IBM WKN X. Der Bereich bis zur Aktivierungsmarke um 146,00 US-Dollar ist aber noch als neutral zu bewerten. In schwieriges Fahrwasser würde die Aktie dagegen aber erst unterhalb von 120,00 US-Dollar geraten, dies wäre dann mit Verlusten auf 114,56 und womöglich noch 106,68 US-Dollar verbunden.

IBM (Monatschart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf IBM Strategie für steigende Kurse WKN: MD3RXX Typ: Faktor akt. Kurs: 8,22 – 8,28 Euro Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 12,850 Euro Basiswert: IBM Richtung: Long akt. Kurs Basiswert: 139,54 US-Dollar Laufzeit: endlos Kursziel: 16,56 Euro Faktor: 4,0 Kurschance: + 100 Prozent Morgan Stanley Zertifikate