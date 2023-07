Landmark Commercial Club in Qianhai eröffnet in Qianhai und entfacht neue Verbraucherdynamik

SHENZHEN, China, 25. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Sam's Club, der hochwertige Warehouse-Club von Walmart nur für Mitglieder, eröffnete letzten Monat seinen Flagship-Store in Qianhai. Als einer der Schwerpunkte der Shenzhen Global Investment Promotion Conference und Schlüsselprojekt der Stadt steht die Filiale in Qianhai für das bedeutende Engagement von Walmart bei der Ausweitung seiner Geschäfte in China. Diese Eröffnung wird als weiterer Schritt zur Verbesserung der Verbraucherkompetenz von Qianhai betrachtet und stärkt Shenzhens Bestreben, ein internationales Konsumzentrum zu werden, so die Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone.

Die Eröffnung von Sam's Club in Qianhai ist kein Zufall. In den letzten Jahren hat Qianhai seine Bemühungen zur Verbesserung seiner kommerziellen Einrichtungen beschleunigt, das Wachstum des gewerblichen Sektors gefördert und die allgemeine Ausstrahlung seiner Geschäftsviertel erhöht. Qianhai hat sich zum Ziel gesetzt, sich bis 2035 als Kern eines Konsumzentrums von Weltklasse zu etablieren.

„Beginnend mit dem Handel zwischen Shenzhen und Hongkong und dem grenzüberschreitenden E-Commerce hat sich Qianhai nun allmählich zu einer Stadt entwickelt, in der das Bürogeschäft im Vordergrund steht und in der verschiedene kommerzielle Bereiche erforscht werden", sagte ein leitender Angestellter von Horoy Uniland Commercial Property Co., Ltd, einem Unternehmen, das sich in Qianhai entwickeln möchte. „Gleichzeitig hat Qianhai Innovationen in den Bereichen moderne Dienstleistungen, Technologie, institutionelle Reformen, Optimierung des Geschäftsumfelds und Governance-Modelle innerhalb der Kooperationszone gefördert. Diese Maßnahmen werden die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Qianhai erheblich steigern und seinen Status als einflussreiches Handelszentrum festigen."