Dow-Mitglied Verizon übertraf trotz eines Umsatz- und Gewinnrückgangs die Erwartungen, was den Aktien ein vorbörsliches Plus von 2,6 Prozent bescherte. Seine Jahresziele bestätigte der Telekomkonzern.

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit der nahenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed scheuen die Anleger an New Yorks Börsen zunehmend eine klare Positionierung. Außerdem legen am Dienstag etliche Unternehmen ihre Quartalszahlen vor; die wichtigsten allerdings erst nach der Schlussglocke an der Wall Street.

