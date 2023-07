Lady Mireille and Sir Dennis Gillings Global Public Health Fellowships (Stipendien) fördern die nächste Generation von Führungskräften

NEW YORK und PARIS, 25. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die Pasteur Foundation US und das Institut Pasteur freuen sich, die Verleihung der Lady Mireille and Sir Dennis Gillings Global Public Health Fellowships für das Jahr 2023 bekanntzugeben. Diejenigen, die sich in der Wissenschaft hervortun, haben die seltene Gelegenheit, nicht nur Geschäfts- und Finanzkenntnisse zu erwerben, sondern auch die Fähigkeiten zu erlangen, die erforderlich sind, um als erfolgreiche Unternehmer im öffentlichen Gesundheitswesen tätig zu werden und künftige Generationen zu beeinflussen.

Die Stipendien, die dem Weitblick von Lady Mireille Gillings zu verdanken sind, werden von einer beispiellosen Gruppe internationaler Partner kuratiert, zu denen die University of Cambridge, die University of North Carolina Gillings School of Global Public Health und die Concordia University in Montreal gehören. Die Zusammenarbeit, an der das französische Institut Pasteur beteiligt ist, gewährleistet eine vielfältige und gut vertretene Bündelung von akademischen Ressourcen, Fakultätsleitung und Fachwissen sowie einzigartigen Möglichkeiten.