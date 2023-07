Volksbanken erwarten moderaten Preisrückgang bei Wohnimmobilien

BERLIN (dpa-AFX) - Die Preise für Wohnimmobilien dürften nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) in diesem Jahr nur moderat sinken. Er rechnet in einem mittleren Szenario mit einem Rückgang um sechs Prozent, wie aus einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Prognose hervorgeht.

Die "moderate Preiskorrektur am Wohnimmobilienmarkt" sei vorhersehbar gewesen und eine unmittelbare Folge der gestiegenen Lebenshaltungskosten sowie der zügigen Zinswende, erklärte BVR-Präsidentin Marija Kolak. "Auch 2024 dürfte es keinen Einbruch der Preise geben, denn angebotener Wohnraum bleibt nicht zuletzt angesichts des stockenden Neubaus knapp." Der BVR verwies zudem auf die hohe Netto-Zuwanderung 2022 und den geringen Verkaufsdruck vieler Eigentümer, die die Krise am Immobilienmarkt aussitzen könnten.