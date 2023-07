Dienstleistungs-Offshoring Kearney Studie zeigt, dass Deutschland bald vorne mitspielen könnte

Düsseldorf (ots) - In der neuesten Ausgabe ihres Global Services Location Index

(GSLI) hat die Unternehmensberatung Kearney die Attraktivität von Standorten für

die internationale Verlagerung von unternehmensnahen Dienstleistungen

analysiert, die in der Digitalisierung eine immer größere Rolle spielen. Die

Bandbreite der Dienstleistungen ist vielfältig: Vom Callcenter über den

IT-Support bis hin zu Finanzbuchungen oder Programmierungsdienstleistungen.

China, Indien und Malaysia führen wie in den vergangenen Jahren die Rangliste

an, geht es bei der Auslagerung von Dienstleistungen doch vor allem um

Kostenreduzierung auf der einen und hohe Verfügbarkeit von Arbeitskräften auf

der anderen Seite. Westliche Länder und auch gerade Deutschland können

allerdings bei Faktoren punkten, die aufgrund steigender Automatisierung immer

wichtiger werden.



Ein Schwerpunkt der 12. Ausgabe des GSLI liegt auf der Zukunftsfähigkeit der

Standorte. Hierfür haben die Autoren eine "talent regeneration matrix"

entwickelt, die auswertet, inwieweit Länder in der Lage sind, ihre Arbeitnehmer

fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen. Bei immer stärker

voranschreitender Automatisierung und dem vermehrten Einsatz künstlicher

Intelligenz wird es in Zukunft stärker auf gut ausgebildete Fachkräfte ankommen.

Die Autoren prognostizieren, dass der Wissensvorsprung gut ausgebildeter

Mitarbeiter zukünftig die Kosteneinsparung überwiegen und einige teure Standorte

wieder attraktiver machen. Hinzu kommt die Ausrichtung auf und der Stellenwert

von technologischen Innovationen. Hier stechen besonders die USA, China,

Großbritannien, Indien, Deutschland, Kanada und Singapur hervor.