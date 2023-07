Luxe diepvriespizza's van Gustavo Gusto zijn nu ook verkrijgbaar via Picnic (FOTO)

Geretsried (ots) - De luxe diepvriespizza's van het merk Gustavo Gusto kunnen

per direct via de app bij de online supermarkt Picnic NL besteld worden. Gustavo

Gusto is een in Duitsland meermaals bekroonde fabrikant van diepvriespizza's.

Onlangs heeft het bedrijf een overeenkomst gesloten met Picnic om de

diepvriespizza's van Gustavo Gusto landelijk op de markt te brengen. De luxe

diepvriespizza's van Gustavo Gusto uit de "Extra Luchtig"-serie met de

variëteiten Margherita, Salame, Speciale en Tre Formaggi worden in Nederland

aangeboden. Dat gebeurt onder de noemer "Extra Luchtig".



"We zijn blij dat nu nóg meer mensen in Nederland de kans hebben om van de

heerlijke Gustavo Gusto-diepvriespizza's te kunnen genieten", zegt Christoph

Schramm, oprichter en CEO van Gustavo Gusto.