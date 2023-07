WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Juli stärker als erwartet aufgehellt. Das Verbrauchervertrauen stieg im Vergleich zum Vormonat um 6,9 Punkte auf 117,0 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Es ist der höchste Stand seit Juli 2021. Analysten hatten im Schnitt mit lediglich 112,0 Punkten gerechnet. Merklich verbessert haben sich sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen./jsl/bgf/he

