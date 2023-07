Das iShare-Home-System von Slenergy wurde entwickelt, um die aktuellen Herausforderungen in der Solarenergielandschaft für Privathaushalte zu meistern, und bietet Kapazitäten von 4-15 kW. Es besteht aus einem Hybrid-Wechselrichter, einem Energiespeicher, einem Kabelsatz und einem intelligenten Überwachungssystem, das die Verfolgung von Daten in Echtzeit und Fern-Upgrades über eine Cloud-Plattform ermöglicht. Diese innovative Komplettlösung zeichnet sich durch ein standardisiertes System und ein modulares Produktdesign, einen vereinfachten Installationsprozess und ein intelligentes Energiemanagementsystem aus.

FRANKFURT, Deutschland, 25. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Slenergy, ein führender Innovator in der Branche der erneuerbaren Energien, bereitet sich darauf vor, Ende Juli seine mit Spannung erwartete Partnerschulungs- und Beratungstour in Deutschland zu starten. Diese Tour folgt auf die erfolgreiche Einführung der bahnbrechenden iShare-Home Solarenergielösung für Privathaushalte von Slenergy auf einer prestigeträchtigen Veranstaltung zur Vorstellung neuer Produkte in München am 31. Mai.

Mit den europäischen Ländern als Hauptzielmarkt hat Slenergy eine überwältigende Resonanz auf die iShare-Home-Lösung erlebt. Über 1000 Bausätze wurden verkauft, vor allem durch die Zusammenarbeit mit Installateuren, insbesondere in Deutschland, Spanien und Italien. Die Vertriebskanäle von Slenergy haben sich in ganz Deutschland und Europa erweitert. Die erste Lieferung der iShare-Home-Kits wurde bereits am 24. Juli an die Kunden ausgeliefert und die zweite Lieferung wird voraussichtlich im August eintreffen.

Slenergy hat erkannt, wie wichtig eine starke Präsenz vor Ort ist, um die Anforderungen der Kunden besser erfüllen zu können. Deshalb hat Slenergy erheblich in engagierte lokale Vertriebs- und Serviceteams, Lagerkapazitäten und rechtliche Strukturen in der gesamten Wertschöpfungskette investiert. Die deutsche Niederlassung (German subsidiary) ist bereits in Betrieb, und es ist geplant, die spanische Niederlassung im Juli dieses Jahres zu eröffnen.

Im Bestreben, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten, organisiert das Team von Slenergy diesen Monat eine Installationsschulung und eine Beratungstour. Diese maßgeschneiderte Tour beginnt mit speziellen Schulungen für ausgewählte Vertriebspartner in verschiedenen Regionen Deutschlands.

Jede Schulung, die etwa einen Tag dauert, bietet einen umfassenden Einblick in die iShare-Home-Lösung sowie eine sorgfältige Installationsschulung und Anleitung vor Ort. Der Kurs ist sorgfältig auf die spezifischen Anforderungen der Kunden zugeschnitten und deckt alle wichtigen technischen Aspekte und Sicherheitsprotokolle ab, um eine einwandfreie Installation zu gewährleisten.

Angetrieben von der Verpflichtung, eine nachhaltigere neue Energieindustrie zu schaffen, strebt Slenergy danach, den Sektor mit präzisen Fertigungsstandards und innovativen Technologien zu verbessern. Indem Slenergy seinen Kunden eine Lösung aus einer Hand anbietet und sie beruhigt, möchte Slenergy die Energieunabhängigkeit fördern und eine nachhaltige Zukunft für alle schaffen.

