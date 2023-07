Dimeta und Enerkem arbeiten gemeinsam an groß angelegten Waste-to-DME-Projekten in Europa und den USA

LEIDEN, Niederlande und MONTREAL, 25. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Enerkem, das weltweit erste Unternehmen, das Biomethanol aus gemischten Abfällen im kommerziellen Maßstab herstellt, und Dimeta, ein Joint Venture zwischen den beiden größten netzunabhängigen Energieversorgern, haben angekündigt, Machbarkeitsstudien für die Entwicklung von zwei Großprojekten einleiten, die Abfälle in erneuerbaren und recycelten Kohlenstoffdimethylether (DME) umwandeln sollen.

DME ist ein sauberer Brennstoff, der die Dekarbonisierung des netzunabhängigen Energiesektors unterstützen kann. Dazu gehören Heizen, Kochen, Verkehr und industrielle Anwendungen. Da DME dem Flüssiggas (LPG) chemisch ähnlich ist, kann es diesem bis zu 20% beigemischt und in die bestehenden LPG-Lieferketten eingefügt werden, was einen nahtlosen Weg zur Verringerung der Emissionen aus den über 200 Millionen Tonnen LPG bietet, die jedes Jahr weltweit zur Energieerzeugung verwendet werden.

Die Projekte sollen in Nordwesteuropa und an der Golfküste der Vereinigten Staaten angesiedelt sein und jeweils etwa 165.000 Tonnen erneuerbares und recyceltes Kohlenstoff-DME pro Jahr aus gemischtem Restmüll produzieren. Die Auswirkung des DME, das im Rahmen der beiden Projekte erzeugt wird, entspräche einer erheblichen Verringerung des Kohlenstoff-Fußabdrucks von über einer Million mit Flüssiggas beheizter Haushalte, wenn es dem Flüssiggas beigemischt wird.

In den letzten Monaten haben Dimeta und Enerkem die Vormachbarkeitsstudien für diese Projekte erfolgreich abgeschlossen und gehen nun in die Machbarkeitsphase über – mit dem Ziel, im nächsten Jahr mit dem Front End Engineering and Design (FEED) zu beginnen.

Zusätzlich zu seiner kommerziellen Demonstrationsanlage in der kanadischen Provinz Alberta ist Enerkem derzeit an der Entwicklung und dem Bau neuer kommerzieller Abfall-Methanol-Anlagen sowohl in Kanada als auch in Europa beteiligt. Enerkem wird das Design und die Entwicklung dieser Anlagen als Grundlage für das Design dieser neuen Projekte nutzen, kombiniert mit einem zusätzlichen Methanol-zu-DME-Syntheseschritt, der am Ende des Prozesses integriert ist.

Die beiden DME-Projekte mit Enerkem bauen auf der Ankündigung der ersten Abfall-DME-Anlage ihrer Art auf, die von Dimeta im Vereinigten Königreich geleitet wird und 2025 in Betrieb genommen werden soll. Die Projekte mit Enerkem sind ein wichtiger Teil des Ziels von Dimeta, bis 2027 eine nachhaltige DME-Produktionskapazität von über 300.000 Tonnen zu schaffen.