Seit den coronabedingten Tiefständen aus Anfang 2020 bei 51,60 US-Dollar konnte die Chevron-Aktie eine kometenhafte Erholung auf 189,68 US-Dollar vollziehen beziehungsweise 265 Prozent an Wert zulegen. Seit den Verlaufshochs aus Ende 2022 hat sich allerdings eine nicht unerwartete Konsolidierung eingestellt, diese führte im Frühjahr auf eine Horizontalunterstützung um 150,00 US-Dollar abwärts. Dieser Support erweist sich nun als potenzielles Sprungbrett für neuerliche Kursgewinne, wie sie in dieser Woche bereits zu verzeichnen sind. Mithilfe positiver Quartalszahlen könnte schon bald eine kleine Rallye zünden.

Um das gewünschte Kaufsignal mit Zielen bei 166,80 und darüber 172,88 US-Dollar in der Chevron-Aktie zu aktivieren, bedarf es eines nachhaltigen Wochenschlusskurses oberhalb von 161,00 US-Dollar. Nur in diesem Szenario dürfte auch der um 150,00 US-Dollar aufgebaute Boden seine Wirkung entfalten und ein Long-Investment Investoren schmackhaft machen. Unterhalb des 50-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 157,69 US-Dollar würden dagegen Abschläge auf die Vorwochentiefs bei 152,37 US-Dollar drohen, anderenfalls müsste erneut der Support um 150,00 US-Dollar der Aktie aushelfen. Anzeichen auf ein derartiges Szenario ergeben sich derzeit noch nicht, entscheidend für das Papier wird allerdings die am Freitag erwartete Bilanz werden.

Chevron Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: