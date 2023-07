Covestro steigen - 'FAZ': Goldman Sachs berät bei Adnoc-Offerte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Medienbericht hat am Dienstag die Spekulationen über die mögliche Übernahme von Covestro durch den Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) befeuert. Die Aktien des deutschen Kunststoffkonzerns waren in der Spitze um 3,5 Prozent in die Höhe geschnellt. Zuletzt stand noch ein Plus von 1,5 Prozent auf 49,51 Euro zu Buche. Damit gehörten sie zu den größten Gewinnern im Dax . Der deutsche Leitindex legte moderat zu.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer