MindBio Therapeutics beginnt mit der Rekrutierung der Teilnehmer für die weltweit erste klinische Studie zur LSD-Mikrodosierung bei Krebspatienten mit emotionaler Belastung

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, den 25. Juli 2023 / IRW-Press / MindBio Therapeutics Corp. (CSE: MBIO; Frankfurt: WF6), (das „Unternehmen“ oder „MindBio“) hat mit der Auswahl der Probanden für seine randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte klinische Phase-2-Studie an Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium begonnen. In dieser weltweit ersten sechswöchigen LSD-Studie im häuslichen Umfeld erhalten insgesamt 40 Teilnehmer Mikrodosen des Wirkstoffs Lysergsäurediethylamid (LSD) zusammen mit einer sinnzentrierten Psychotherapie.

Patienten mit einem Tumor im Stadium IV, die unter emotionaler Belastung leiden, werden nach dem Zufallsprinzip in die Studie aufgenommen. Die sinnzentrierte Psychotherapie ist eine bewährte psychotherapeutische Intervention bei Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium, die Symptome von Angst und/oder Depressionen aufweisen.

Krebspatienten entwickeln häufig anhaltende, klinisch signifikante Symptome einer psychischen Belastungsstörung. Menschen mit Krebs im fortgeschrittenen Stadium haben eine hohe Prävalenz von Depressionen, Ängsten und verminderter Lebensqualität. 40 Prozent von ihnen erfüllen die Kriterien für eine Stimmungsstörung. MindBio konzentriert sich auf die Entwicklung gezielter Behandlungen, um diesen Bedarf bei Krebspatienten zu adressieren.

Solche Störungen können die Erfahrungen der Patienten am Lebensende erheblich beeinträchtigen und zu Gefühlen von Sinn- und Hoffnungsverlust oder dem Wunsch nach einem raschen Tod (auch bekannt als „existenzielle Not“) beitragen, was als eine der größten Herausforderungen in der Palliativmedizin gilt. Darüber hinaus werden Depressionen und Ängste in dieser Bevölkerungsgruppe mit einer geringeren Therapietreue, längeren Krankenhausaufenthalten, einer geringeren Lebensqualität und einer erhöhten Suizidalität in Verbindung gebracht. Depressionen sind an sich ein unabhängiger Risikofaktor für einen frühen Tod bei Krebspatienten.