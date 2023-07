An der Spitze im Dow-Index gewannen 3M mehr als fünf Prozent. Der Mischkonzern übertraf mit seinem Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen und hob daraufhin den Jahresausblick an. Die Kostensenkungen zeigen offenbar Wirkung.

Die Fed wird am Mittwoch ihren Leitzins mit großer Wahrscheinlichkeit erneut anheben. Nach der Zinspause im Juni erwarten Ökonomen ganz überwiegend eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Derzeit liegt das Zinsniveau in einer Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent. Mit Spannung werden Signale für das weitere Vorgehen erwartet. Viele Ökonomen gehen davon aus, dass der Zinsschritt im Juli zunächst der letzte gewesen sein könnte. Steigende Zinsen belasten tendenziell Aktien, weil andere Anlagen mit geringerem Risiko dann wieder attraktiver werden.

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit der nahenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed scheuen die Anleger an den New Yorker Börsen zunehmend eine klare Positionierung. Quartalszahlen von Unternehmen stehen am Dienstag im Blick, die wichtigsten aus dem Technologiesektor werden allerdings erst nach Börsenschluss erwartet.

