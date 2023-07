FDA erteilt Zulassung für kardiovaskuläre Diagnosetests und Kerntechnologieplattform von Numares Health

THE WOODLANDS, Texas und REGENSBURG, Deutschland, 25. Juli 2023 /PRNewswire/-- Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde hat einen Test von Numares Health, das AXINON LDL-p-Testsystem, als neues Tool zugelassen, mit dem Ärzte Lipoproteine bei Patienten mit einem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen messen können. Derzeit ist Numares das einzige Unternehmen in den USA, das einen FDA-zugelassenen NMR-Test verkauft.

Die FDA-Zulassung umfasst auch die Kerntechnologieplattform des Unternehmens, das proprietäre AXINON -System, das diagnostische Testalgorithmen in die Kernspinresonanzspektroskopie (NMR-Spektroskopie) integriert. Numares nutzt diese Technologie, um diagnostische Tests für chronische Herz-, Nieren- und Lebererkrankungen zu entwickeln. Diese FDA-Zulassung der AXINON -Technologie ebnet den Weg für schnellere FDA-Zulassungen anderer Tests, die sich derzeit in der Entwicklung befinden.

Es wird erwartet, dass ein zweiter Numares-Test noch in diesem Jahr die FDA-510(k) -Zulassung erhält, der AXINON GFR (NMR)-Nierenfunktionstest.

Numares ist ein Unternehmen für Gesundheitsdiagnostik, das verbesserte diagnostische Tests für Erkrankungen im Zusammenhang mit Stoffwechselstörungen wie chronische Nieren, Leber und Herzkrankheiten entwickelt. Anhand einer einzigen Blutprobe quantifiziert Numares mehrere bekannte und neu entdeckte Biomarker. Durch maschinelles Lernen werden dann die wenigen spezifischen Metaboliten identifiziert, die für die Diagnose relevant sind.

Das neu zugelassene AXINON LDL-p-Testsystem liefert detailliertere Informationen über die Herzfunktion als die Standardmessung von LDL-C (Low-Density-Lipoprotein oder „schlechter Cholesterin").

In einer gemeinsamen Erklärung des American College of Cardiologists und der American Diabetes Association können LDL-p-Messungen, wie sie mit dem Numares AXINON LDL-p-Testsystem gemessen werden, Ärzten bei der Behandlung von Patienten mit erhöhtem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen helfen, da diese Messungen möglicherweise das tatsächliche kardiale Risiko, das mit dem kardiometabolischen Risiko verbunden ist, besser widerspiegeln. El Harchaoui, et al* berichtete im Vergleich zu LDL-C über einen stärkeren Zusammenhang zwischen LDL-p und dem künftigen Auftreten einer koronaren Herzkrankheit.