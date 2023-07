Fünf europäische Städte in den globalen Top Ten der teuersten Expat-Standorte

Frankfurt am Main (ots) - Zürich bleibt auch in diesem Jahr die teuerste Stadt

Europas für Expatriate-Einsätze und fällt im jährlichen "Mercer Cost of Living

City Ranking" um einen Platz auf den dritten Rang zurück. Singapur rückt in der

Rangliste um sechs Plätze vor und verdrängt Zürich vom zweiten Platz. Hongkong

behält seinen Spitzenplatz aus dem Mercer-Index von 2022.



Fünf europäische Städte sind in der Mercer-Top-Ten-Liste der teuersten Standorte

für Expatriates im Jahr 2023 vertreten. Die ersten vier Städte befinden sich in

der Schweiz - Zürich (3), Genf (4), Basel (5) und Bern (7) - und die fünfte

Stadt ist Kopenhagen (9). Zu den teuersten Städten in Europa gehören weiterhin

London (17), Wien (25), Amsterdam (28), Prag (33), das im Vergleich zum Vorjahr

um 27 Plätze gestiegen ist, und Helsinki (34).