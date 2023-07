Voll elektrisch, voll flexibel / ORA FUNKY CAT 300 ab 149 Euro monatlich leasen (FOTO)

Friedberg (ots) - Jetzt heißt es "Hello Again!", denn die anfängliche "Hello

Leasing"-Rate, die im Mai vom Automobilhersteller GWM ORA vorgestellt wurde,

erhält ein Update. Der attraktive ORA FUNKY CAT 300 lockt mit einem neuen

monatlichen Preis von nur 149 EUR für Privatkunden. Die Vorteile liegen auf der

Hand: ein vollelektrischer Begleiter und gleichzeitig volle finanzielle

Flexibilität. Let's Take A Ride - Ich bin ORA FUNKY CAT, Dein Weggefährte und

Car-panion. 100 % elektrisch und 100 % Du. Bleibe unabhängig mit einer bequemen

monatlichen Rate und sichere Dir Deinen Einstieg in die Mobilität der Zukunft.



Mach Dich bereit für neue Abenteuer. Ich bringe Dich mit einer Reichweite von

bis zu 310 km quer durchs Land. Bei der Auswahl Deines nächsten Ziels

unterstütze ich Dich natürlich. Mit meiner Sprachsteuerung zeige ich Dir die

besten Restaurants, Parkplätze direkt am Strand oder Aussichtspunkte in den

Bergen - Du brauchst nur zu fragen und erhältst die Unterstützung, die Du

brauchst.