Wirtschaft Dax nach IWF-Prognose kaum verändert - Adidas vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax nach einem schwachen Start zum Mittag zugelegt, seine Gewinne jedoch nach der Prognose über eine in diesem Jahr anstehende Rezessionen der deutschen Wirtschaft wieder eingebüßt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.212 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die größten Gewinne gab es bei Adidas. Die größten Verluste bei MTU. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte am Nachmittag verkündet, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland in diesem Jahr schrumpfen wird. Der Rückgang liege demnach bei 0,3 Prozent, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Analyse.