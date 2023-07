3M wird trotz kräftiger Verluste optimistischer für das Geschäftsjahr

ST. PAUL (dpa-AFX) - Trotz einer milliardenschweren Vergleichszahlung setzt sich der US-Mischkonzern 3M nach dem zweiten Quartal höhere Jahresziele. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt der Konzern jetzt eine Spanne von 8,60 bis 9,10 US-Dollar (7,80 bis 8,25 Euro) an, wie er am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte er mit 8,50 bis 9,00 Dollar gerechnet. An der New Yorker Börse legten 3M-Aktien an der Spitze des Dow Jones um knapp sechs Prozent zu.

Im abgelaufenen zweiten Quartal schrumpfte der Umsatz um 4,3 Prozent auf 8,3 Milliarden Dollar. Die bereinigte operative Marge fiel mit 19,3 Prozent um 2,3 Prozentpunkte schwächer aus als im Vorjahr. Ohne die dieses Jahr angefallenen Restrukturierungskosten hätte 3M aber profitabler gewirtschaftet.