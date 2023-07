Ifo-Index Aus der Konjunktur-Lokomotive ist ein Schlusslicht geworden

Straubing (ots) - Es gibt nicht viele Prognosedaten, die so aussagefähig sind

wie der Index, mit dem das Ifo-Institut regelmäßig die Geschäftstätigkeit und

die Aussichten der deutschen Wirtschaft ermittelt. Deshalb wird seine

Bekanntgabe auch stets mit Spannung erwartet. So war es auch diesmal, denn er

sollte einen Hinweis darauf gegen, ob die labile Verfassung der Wirtschaft in

diesem Land anhält oder ob sich Besserung abzeichnet. Leider zeigt nun ein

abermaliger Rückgang des Geschäftsklima-Index, dass die so problematische

Stagnation, einhergehend mit einer handfesten Inflation, wohl weiter anhält.

(...)