JEFFERIES stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Quartalszahlen von 83 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan erhöhte für den Farben- und Lackhersteller seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda). Die Volumina stabilisierten sich, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus sinkenden Rohstoffpreisen müsse Akzo aber noch größere Vorteile ziehen./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 12:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2023 / 12:19 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 74,98EUR gehandelt.