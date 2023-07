(Im 1.Absatz, 3. Satz wurde die Tonnenangabe berichtigt - Es wurden 2,1 Millionen (statt 2,1), 3,4 Millionen (statt 3,4), 3 Millionen (statt 3) und 4,2 Millionen (statt 4,2) Tonnen Getreide exportiert.)

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nahezu das gesamte für den Export bestimmte ukrainische Getreide könnte nach Angaben von EU-Kommissar Janusz Wojciechowski über eigens von der EU und der Ukraine ausgebaute Handelswege exportiert werden. "Wir sind bereit, über die Solidaritätsspuren fast alles zu exportieren, was die Ukraine braucht", sagte der Agrarkommissar am Dienstag in Brüssel. Nach Angaben der EU-Kommission wurden im April, Mai und Juni 2,1 Millionen Tonnen, 3,4 Millionen Tonnen beziehungsweise 3 Millionen Tonnen Getreide über diese Wege exportiert. Der bisherige Höchststand lag im November 2022 bei 4,2 Millionen Tonnen.