RBC stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Versorger habe die Jahresziele nach einem starken ersten Halbjahr deutlich erhöht, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Marktschätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) für 2023 hätten schon am oberen Ende der vorherigen Zielsetzung von RWE gelegen, die neue Prognose impliziere nun eine weitere Anhebung. Der Experte betonte, er habe zuvor schon darauf hingewiesen, dass die Marktschätzungen für die Geschäfte mit Wasserkraft, Biomasse/Gas und das Handelsgeschäft konservativ seien. Die vom Dax-Konzern vorgelegten Kennziffern seien dennoch erheblich stärker als von ihm erwartet ausgefallen./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 13:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2023 / 13:59 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 40,69EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Alexander Wheeler

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m