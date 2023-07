NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der nahenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben die Börsen in New York am Dienstag zugelegt. Der Dow Jones Industrial erreichte den höchsten Stand seit Anfang Februar 2022. Zum Handelsschluss blieb für den Leitindex aber nur noch ein Plus von 0,08 Prozent auf 35 438,07 Punkte. Der marktbreite und aussagekräftigere S&P 500 kletterte im Verlauf so hoch wie zuletzt im April 2022 und schloss mit einem Plus von 0,28 Prozent auf 4567,46 Zähler.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der am Vortag den Standardwerten etwas hinterhergelaufen war, ging es um 0,73 Prozent auf 15 561,42 Punkte hinauf. Nach dem Börsenschluss legten unter anderem die Tech-Schwergewichte Alphabet und Microsoft Quartalsberichte vor. Microsoft gaben nachbörslich nach, Alphabet verbuchten deutliche Aufschläge.