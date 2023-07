Microsoft steigert Umsatz wie erwartet - Gewinn stagniert

REDMOND (dpa-AFX) - Die Geschäfte bei Microsoft laufen dank gefragter Software- und Cloud-Services weiter rund - auch wenn das Wachstum in einigen wichtigen Wachstumsfeldern im Abschlussquartal des Geschäftsjahres 2022/23 nicht an das hohe Tempo der Vorquartale anknüpfen konnte. Wegen gestiegener Kosten und höherer Steuern stagnierte zudem der Gewinn, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. In den zwölf Monaten bis Ende Juni verdiente der Konzern etwas mehr als 72 Milliarden Dollar (rund 65 Mrd Euro) und damit so viel wie im Vorjahr.

Der Umsatz legte um sieben Prozent auf knapp 212 Milliarden Dollar zu - bereinigt um die Umrechnungseffekte des starken Dollar habe das Wachstum bei elf Prozent gelegen. Experten hatten mit einem Erlös und Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet. Die zuletzt wegen der Hoffnung auf künftig stark steigende Einnahmen mit Produkten zur gewerblichen Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) stark gestiegene Aktie gab nachbörslich zuletzt um ein Prozent nach./zb/he

Die Microsoft Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 314,5USD gehandelt.