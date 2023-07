Wirtschaft Wirtschaftsweise Schnitzer will mehr staatliche Bau-Investitionen

München (dts Nachrichtenagentur) - Monika Schnitzer, Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, hat die Bundesregierung angesichts der Rezessionssignale aufgefordert, mehr staatliche und private Bau-Investitionen anzukurbeln. "Ein Konjunkturprogramm ist jetzt nicht angesagt, das würde die Aufgabe der EZB unnötig schwer machen, durch eine Dämpfung der Nachfrage die Inflation zurückzutreiben", sagte Schnitzer der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).



"Die Regierung könnte aber den Nachfragerückgang gerade in der Baubranche nutzen, um Projekte umzusetzen, die ohnehin geplant sind, die bisher aber wegen Kapazitätsengpässen in der Bauindustrie zurückgestellt wurden", sagte die Vorsitzende des Wirtschafts-Sachverständigenrats der Bundesregierung. "Anders als sonst müsste man nicht befürchten, dass dadurch die Baupreise in die Höhe getrieben werden", sagte die Münchner Ökonomin. "Die Anzeichen verdichten sich, dass wir im zweiten Halbjahr ein leichtes Minus bei der wirtschaftlichen Entwicklung haben werden statt ein leichtes Plus, wie noch im Frühjahr erwartet", so die Wirtschaftsweise.