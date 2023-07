Trintech erwirbt Finanzabstimmungsgeschäft von Fiserv

„In dieser Ära der intensiven digitalen Transformation, stellen Automatisierung der Buchhaltung, Abstimmungen und Finanzabschlüsse eine bedeutende Marktchance dar. Diese Übernahme versetzt Trintech in die Lage, noch überzeugendere Finanzabschlüsse anzubieten, die Reichweite unseres Partner-Ökosystems zu erweitern und einen beeindruckenden ROI für unsere Kunden zu erzielen", sagte Darren Heffernan, CEO von Trintech. „Es ist auch das jüngste Beispiel unserer ganzheitlichen Wachstumsstrategie. Diese Strategie verfolgt zwei Ziele: zum einen die rasche Expansion in wichtige vertikale Märkte und zum anderen die kontinuierliche Innovation und Rekrutierung von Talenten. Wir freuen uns sehr, Trintechs marktführendes Portfolio mit dieser leistungsstarken Ergänzung abzurunden".

Durch die Übernahme erhält Trintech zwei führende Abstimmungslösungen, die das Leistungsportfolio des Unternehmens weiter ausbauen. Trintech verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Innovation von Automatisierungs-, Abstimmungs- und Finanzabschlussprozessen. Durch die Ergänzung von Frontier Reconciliation und Accurate Reconciliation, die von mehr als 400 „Blue-Chip"-Kunden weltweit genutzt werden, darunter acht der zehn größten Banken und zwei der drei größten Versicherungsunternehmen in den USA, können diese neuen Kunden von komplementären Produktangeboten und differenzierten Lösungen in wichtigen amerikanischen und internationalen Märkten profitieren. Fiserv wird weiterhin Lösungen und Dienstleistungen für viele dieser Kunden bereitstellen.

Marktführer in der Automatisierung von Finanzprozessen erweitert Kapazitäten für weitere 400 „Blue-Chip-Kunden", um Investmentrendite für das Office of the CFO zu steigern

