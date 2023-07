PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zur schwächelnden deutschen Wirtschaft:

"Mit dem Ifo-Index ist ein wichtiges Konjunktur-Barometer das dritte Mal in Folge abgesackt. Auch der IWF hat seine Prognose für Deutschland gesenkt. Die Probleme gehen tiefer. Deutschland ist auf dem absteigenden Ast. Die Bundesrepublik hat sich auf Gerhard Schröders Agenda-Lorbeeren ausgeruht und selbst betrogen, statt die Phase der Stärke zu nutzen, um sich fit zu machen. Das rächt sich. Die Folgen sind am Arbeitsmarkt zu spüren. Oder bei den Mieten. Die Baubranche steckt in der Krise. Neben der Inflation und der Rückkehr der Zinsen haben politische und ökonomische Unsicherheiten, hohe bürokratische Hürden sowie geringere Förderung zum Einbruch bei Neubau und Immobilienkäufen geführt. Der Mitwahnsinn geht weiter. Damit darf sich die Ampel nicht abfinden. Sie muss mehr Ambitionen beim Wohnungsbau zeigen und nicht zuletzt junge Familien unterstützen, ihren Traum vom Eigenheim zu verwirklichen."/yyzz/DP/nas