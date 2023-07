Teilzeit für Führungskräfte oft möglich - aber selten genutzt

STUTTGART (dpa-AFX) - Teilzeitmodelle für Führungskräfte sind inzwischen in vielen großen deutschen Unternehmen gelebte Praxis. Beim Großteil der Dax-Unternehmen arbeiten Führungskräfte unter anderem in Job-Tandems, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. In anderen wird in der Praxis demnach eher die Arbeitszeit reduziert. Der Anteil der Führungspositionen in Teilzeit hielt sich dort, wo es erhoben wurde, aber in Grenzen und bewegte sich eher im einstelligen Prozentbereich.

"Wir sehen, dass die Anzahl von Teilzeitverhältnissen in der Führung zunimmt. Aber mit Sicherheit ist das immer noch die Ausnahme", sagte die Personal-Expertin Petra Kneip von der Hochschule Reutlingen. Generell sei Führung in Teilzeit keine Frage der Unternehmensgröße, sondern eine Frage der Kultur und der konkreten Jobanforderungen. Je höher man komme, desto schwieriger werde es, Verantwortung zu teilen./dhu/DP/zb

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 16.215PKT gehandelt.