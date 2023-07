FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte erneut stabil zeigen. Mit zuletzt 16 220 Punkten indizierte der Broker IG den Dax am Mittwochmorgen moderat im Plus. Schon seit Tagen hat sich der deutsche Leitindex über der Marke von 16 000 Punkten etabliert, mit verhaltener Tendenz nach oben.

Über den weiteren Fortgang dürften jedoch erst die Sitzungen der US-Notenbank Fed am Abend sowie der Europäischen Zentralbank am Donnerstag entscheiden. Die Fed wird ihren Leitzins mit großer Wahrscheinlichkeit erneut anheben. Und auch bei der EZB rechnen die meisten Beobachter mit einer weiteren Zinserhöhung. Dies dürfte die weitere Richtung an den internationalen Börsen vorgeben.

Daneben nimmt die Saison der Quartalsbilanzen immer mehr Fahrt auf. Am Vorabend hatten die Deutsche Börse und der Stromkonzern RWE Quartalszahlen veröffentlicht. An diesem Mittwoch stehen neben anderen die Geschäftsberichte der Deutschen Bank , des Motorenbauers MTU Aero Engines und der Porsche AG auf der Agenda./bek/jha/