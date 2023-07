BERENBERG stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Atoss Software von 230 auf 232 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarespezialist für Personalmanagement ernte die Früchte des starken Auftragseingangs in der zweiten Jahreshälfte 2022, schrieb Analyst Gustav Froberg am Dienstag mit Blick auf jüngste Zahlen und Prognoseerhöhung. Der Experte hält Atoss für eines der besten Softwareunternehmen unter seiner Beobachtung./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 16:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

