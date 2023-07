Wirtschaft Risiko für Kinderarmut in Deutschland nur leicht unter EU-Schnitt

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Risiko für Kinderarmut in Deutschland liegt nur leicht unter dem EU-Durchschnitt. Im Jahr 2022 betrug es hierzulande 24,0 Prozent, bei EU-weit 24,7 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch anhand von Ergebnissen der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-Silc) mit.



Dennoch war der Anteil der armuts- oder ausgrenzungsgefährdeten Kinder und Jugendlichen in gut zwei Drittel aller EU-Staaten niedriger als in Deutschland. Kinder und Jugendliche in Slowenien (10,3 Prozent; Armutsgefährdungsgrenze für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren bei 1.737 Euro netto im Monat), Tschechien (13,4 Prozent; 1.275 Euro) und Dänemark (13,8 Prozent; 3.492 Euro) waren am wenigsten einem Risiko für Armut oder soziale Ausgrenzung ausgesetzt. In Rumänien (41,5 Prozent; 579 Euro), Bulgarien (33,9 Prozent; 565 Euro) und Spanien (32,2 Prozent; 1.765 Euro) war ihr Anteil am höchsten.