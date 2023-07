ETFs in betriebliche Altersvorsorge integrieren für über 30 % mehr Performance

- Arbeitgeber garantieren Arbeitnehmern nicht nur eine Rentenhöhe, sondern aucheine garantierte Mindestauszahlung - damit reduziert sich das Risiko massiv,ohne die Performance zu verschlechtern.- Auszahlungsoptionen sind normalerweise eine monatliche Rente bis zumLebensende oder Kapitalwahl.- Eine bAV mit ETFs ist je nach Gestaltung nicht kündbar. Arbeitnehmer sinddemnach zu einer langfristigen Anlage angehalten. Dies wirkt sich oft positivauf das Endergebnis aus.- Arbeitgeber sind im Gros aller Fälle durch das BRSG verpflichtet, denSparbetrag des Arbeitnehmers zu bezuschussen. Außerdem sparen ArbeitnehmerSteuern und Sozialabgaben.- Der Wechsel von ETFs ist jederzeit steuerfrei möglich.Rechenbeispiel für über 30 % mehr PerformanceDer Grund für mehr Performance eines ETF-Sparplans im Rahmen einer bAV imVergleich zu einem reinen ETF-Sparplan ist der höhere Sparbetrag. UnsereExperten berechneten dies für einen 37-Jährigen. Statt 109,57 Euro in einenreinen ETF-Sparplan zu investieren, würde sich der Sparbetrag bei einemETF-Sparplan im Rahmen einer bAV durch Steuerersparnisse undArbeitgeberförderung auf 292 Euro mehr als verdoppeln.Besitzt man statt einer gesetzlichen Krankenversicherung eine private, sind 23 %mehr Performance möglich als mit einem reinen ETF-Sparplan. Selbst mit einergesetzlichen Krankenversicherung würde man noch 3 % mehr Performance erzielen.Erhöht der Arbeitgeber seinen Zuschuss über die gesetzlich vorgeschriebenen 15%, kann die Performance für gesetzlich Krankenversicherte schnell bei über 30 %liegen.Detaillierte Rechnungen, mögliche Nachteile und mehr:https://www.transparent-beraten.de/betriebliche-altersvorsorge/mit-etf/Pressekontakt:Munkhjin Enkhsaikhanmailto:presse@transparent-beraten.de030 120 82 82 89transparent-beraten.de GmbHWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/118527/5566894OTS: transparent-beraten.de GmbH

Berlin (ots) - - Investieren Anleger in ETFs im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsorge (bAV), können sie 30 % und mehr Performance erzielen als mit einem reinen ETF-Sparplan. - Durch Arbeitgeberförderung und Steuerersparnisse ist die Investition in ETFs im Rahmen einer bAV oftmals deutlich höher als bei einem reinen ETF-Sparplan. - Dazu gibt es durch Auszahlungsgarantien deutlich mehr Sicherheit. Vorteile von ETFs im Rahmen einer bAV

ETFs in betriebliche Altersvorsorge integrieren für über 30 % mehr Performance

