First Hydrogen wird einer der Top-10-Wasserstoffpioniere von Energy Digital für saubere Energie und Innovation

Vancouver, British Columbia, 26. Juli 2023 / IRW-Press / - Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von Energy Digital unter die 10 einflussreichsten Unternehmen der Wasserstoffbranche gereiht wurde(1). First Hydrogen wurde in einem Atemzug mit Firmen wie Lhyfe, Siemens, BP, Air Products, Plug Power und der Neom Green Hydrogen Company genannt und zählt damit zu den Vorreitern der Branche, die sich für eine wasserstofffreundliche globale Gesetzgebung einsetzen, neue Technologien entwickeln und Wasserstoff in großen, nachhaltigen Mengen produzieren.

Diese Auszeichnung erfolgt zeitgleich mit der Bekanntgabe von GlobalData(2), dass die weltweite Produktionskapazität für grünen Wasserstoff auf Jahresbasis seit dem Jahr 2021 um 44 % auf über 109.000 Tonnen in 2022 gestiegen ist(2). Goldman Sachs stuft sauberen Wasserstoff als wichtigen Wachstumsmarkt ein, mit dem die globalen Treibhausgasemissionen um 15 % gesenkt werden können und der bis zu 30 % der weltweit gehandelten Wasserstoffvolumina ausmacht(3).

First Hydrogen sagt den Emissionen mit grünem Wasserstoff den Kampf an und bietet umfassende Lösungen zur Unterstützung der Umstellung auf emissionsfreie Flotten. Die vom Unternehmen auf Basis der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie entwickelten Elektrofahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) zeichnen sich durch eine Betankungsdauer von weniger als 10 Minuten und eine beachtliche Reichweite von über 500 km aus. Diese FCEVs werden derzeit im Vereinigten Königreich bei großen Fuhrparkbetreibern – von Versorgungsunternehmen über Pannendienste und Apothekenlieferdienste bis hin zur Paketzustellung – getestet. Erst vor kurzem wurden bei RIVUS and SSE Plc. Testläufe mit den FCEVs absolviert. Die FCEVs des Unternehmens punkteten vor allem mit ihrer Reichweite, ihrem ruhigen Fahrverhalten und ihrer kurzen Betankungsdauer.

In Kanada führt First Hydrogen derzeit eine Machbarkeitsstudie für die Entwicklung einer 35-Megawatt-Wasserstoffproduktionsanlage und eines Fahrzeugmontagewerks in Shawinigan (Quebec) durch. Das Montagewerk wird für eine Jahresproduktion von 25.000 Fahrzeugen bei voller Auslastung ausgelegt sein, und in der Wasserstoffproduktionsanlage wird ein modernes Elektrolyseverfahren zur Anwendung kommen. First Hydrogen wird den Vertrieb seines FCEV in ganz Nordamerika zusammen mit seinem HaaS-Produktangebot („Hydrogen as a Service“ bzw. Dienstleistungen rund um Wasserstoff) lancieren.