Das Warten auf den entscheidenden Impuls geht weiter

Nachdem es auch die Quartalszahlen der beiden US-Technologie-Schwergewichte Microsoft und Alphabet nicht schaffen, den Deutschen Aktienindex aus seiner Lethargie zu befreien, dürfte spätestens heute Abend zumindest vorerst Schluss mit der sommerlichen Ruhe sein. Im Vorfeld der Zinsentscheidung und vor allem der Pressekonferenz der US-Notenbank sollte der Handel in Frankfurt allerdings noch weitgehend unspektakulär verlaufen.

Die Fed muss heute die letzte von elf Zinserhöhungen im laufenden Zyklus beschließen, um die Erwartungen der Investoren zu erfüllen. Alles andere wäre eine Enttäuschung und würde wohl die von vielen herbeigesehnte Korrektur am Aktienmarkt einleiten. Auf der anderen Seite könnte das Ende des Zyklus genau den Impuls liefern, den der DAX für den nachhaltigen Sprung über die 16.200 Punkte benötigt, um dann neue Rekorde in Angriff zu nehmen. Nach der Fed-Entscheidung wird in der laufenden Berichtssaison dann noch Meta Platforms die Bücher öffnen.

Die heute Morgen veröffentlichten Zahlen der Deutschen Bank sehen auf den ersten Blick sehr gut aus. Das größte deutsche Geldinstitut konnte seine Einnahmen im zweiten Quartal um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Auch die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms über 450 Millionen Euro sollte die Anleger positiv stimmen.

Wermutstropfen sind die weiter steigenden Kosten der Bank, wodurch der Vorsteuergewinn fast zehn Prozent niedriger ausfiel als im Jahr zuvor. Auch wenn die Anleger mit einem noch höheren Verlust gerechnet hatten, solange der deutsche Branchenprimus seine Kosten nicht in den Griff bekommt, fehlt trotz guter Geschäftsentwicklung die Kursfantasie in der Aktie, das Papier zum Start fast drei Prozent im Minus.