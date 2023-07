Wirtschaft Dax startet vor Fed-Zinsentscheid im roten Bereich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwochmorgen negativ in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.170 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Am unteren Ende der Kursliste rangierten am Morgen Deutsche Bank, Porsche und Sartorius. Entgegen dem Trend im Plus waren unter anderem RWE und Fresenius. "Vollkommen unbeeindruckt" von den Quartalszahlen der Technologieunternehmen Alphabet und Microsoft werden die Marktteilnehmer am Mittwoch wohl vor allem auf das Sitzungsergebnis der Fed schauen, erwartet Marktanalyst Andreas Lipkow.