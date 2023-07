VW-Tochter Porsche verdient mehr als gedacht - Aktie aber im Minus

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche AG hat im ersten Halbjahr im Tagesgeschäft etwas mehr Gewinn gemacht als von Experten erwartet. Das operative Konzernergebnis stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,7 Prozent auf 3,85 Milliarden Euro, wie das Dax -Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Vorstandschef Oliver Blume gab sich optimistisch: "Wir haben erneut erfolgreich gewirtschaftet und gleichzeitig weiter umfassend in unsere Zukunft investiert", sagte der Manager laut Mitteilung.

Die Porsche-Aktie fiel nach dem Handelsstart um 2,1 Prozent auf 108,65 Euro. Der VW-Konzern hatte im Herbst seine Renditeperle an die Börse gebracht und dabei gut ein Viertel der Vorzugsaktien zu 82,50 Euro je Stück verkauft. Seitdem investierte Anleger haben ein Kursplus von rund einem Drittel eingefahren. An der Börse wird das Unternehmen insgesamt mit über 100 Milliarden Euro bewertet - bemerkenswerterweise ist das mehr als die Konzernmutter Volkswagen mit rund 70 Milliarden, obwohl die Wolfsburger noch rund drei Viertel der Kapitalanteile an der Stuttgarter Sportwagenschmiede halten.