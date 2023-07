Impartner zum führenden Unternehmen im Bereich Partner Relationship Management Q3 2023 ernannt

Informationen zu Impartner Impartner ist der am schnellsten wachsende und preisgekrönte Anbieter von Channel-Management-Technologien, einschließlich seiner Flaggschiff-Lösungen für Partner Relationship Management (PRM) und Partner Marketing Automation, die Unternehmen weltweit dabei helfen, ihre Partnerbeziehungen zu verwalten, die Nachfrage durch Partner zu steigern und den Umsatz und die Rentabilität über indirekte Vertriebskanäle zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie auf impartner.com.

Impartner ist seit über 20 Jahren einer der Hauptakteure auf dem PRM-Markt und hat einen messbaren Einfluss auf Millionen von Kunden gehabt, darunter Xerox, Stanley Black & Decker und T-Mobile for Business.

Forrester Wave folgt der von Impartner im Mai 2023 in Auftrag gegebenen TEI-Studie (Total Economic Impact), die von Forrester Consulting durchgeführt wurde und einen ROI von 296% über drei Jahre für eine zusammengesetzte Organisation, die für die befragten Kunden repräsentativ ist, zeigt.

Das aktuelle Angebot, die Strategie und die Marktpräsenz sind die übergeordneten Bewertungskategorien, die zur Bestimmung der Platzierung innerhalb des Forrester Wave-Berichts herangezogen werden. In dem von Hannibal Scipio verfassten Bericht heißt es: "Diese Plattform unterstützt Partnerprogramme in der Frühphase, die Kernfunktionen benötigen, bis hin zu ausgefeilten Programmen, um reife und sich entwickelnde Partner-Ökosysteme optimal zu nutzen."

Impartner erhielt laut Forrester-Bewertung mit 5,0 die höchstmögliche Punktzahl in den folgenden Kriterien:

"Unsere ungebrochene Dominanz im Partner-Ökosystem ist unbestreitbar. Wir glauben, dass die Anerkennung von Impartner als führendes Unternehmen durch Forrester, zusammen mit anderen Analystenfirmen und vielen zufriedenen Kunden, die den immensen Wert für führende Partner erkennen, auf die Rolle von Impartner bei der Definition und dem Aufbau des Marktes hinweist", sagte Gary Sabin, Vizepräsident für Produkte bei Impartner. "Wir bei Impartner sind weiterhin führend und geben Unternehmen die Werkzeuge an die Hand, um mit ihren Partnerprogrammen einen beispiellosen Erfolg zu erzielen."

SALT LAKE CITY, 26. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Impartner, der am schnellsten wachsende und am häufigsten ausgezeichnete Anbieter von Partner-Management-Technologien, gibt heute seine Ergebnisse in The Forrester Wave: Partner Relationship Management, Q3 2023 bekannt. Impartner erhielt Bewertungen von 5,0 – die höchstmögliche Bewertung – für die Kriterien Partner-Ökosystem und Community. Laut dem Bericht von Forrester Research sollten "PRM-Kunden nach Anbietern mit bewährten Lösungen suchen, die Prozesse im Hinblick auf Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit optimieren" und "Impartner macht es einfach, eine moderne Partnererfahrung zu verwalten."

Impartner erhielt die höchstmögliche Punktzahl in den Kriterien Partner-Ökosystem und Community in einer 33 Kriterien umfassenden Bewertung durch ein unabhängiges Forschungsunternehmen

