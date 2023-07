Tabakkonzern BAT profitiert von Zigarettenalternativen

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Zigarettenkonzern British American Tobacco (BAT) kommt beim Ausbau seines Geschäfts mit neuen Produkten wie E-Zigaretten und Tabak zum Erhitzen voran. Der Bereich mit Marken wie Vuse und Glo bleibt aber trotz des starken Wachstums erst einmal ein kleiner Teil des Konzerns. Konzernweit legte der Erlös im ersten Halbjahr um 4,4 Prozent auf 13,4 Milliarden Pfund (rund 15,6 Mrd Euro) zu, wie der Hersteller von Pall-Mall- und Lucky-Strike-Zigaretten am Mittwoch in London mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Plus 2,6 Prozent.

Während BAT im US-Markt weniger umsetzen konnte, legten die Erlöse im amerikanischen und europäischen Raum deutlich zu. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Die Aktie legte im frühen Handel um rund zweieinhalb Prozent zu.