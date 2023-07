Welche Notenbanksitzung birgt das größte Überraschungspotential?

Die BOJ wird Ende dieser Woche am 27. und 28. Juli zu einem für die Geldpolitik kritischen Zeitpunkt tagen. Während Anhebungen um 25 Basispunkte von der Fed und der EZB weitgehend erwartet werden und bereits eingepreist sind, deuten jüngste Medienberichte darauf hin, dass die BOJ dazu neigt, die Steuerung der Zinskurve in diesem Monat unverändert zu lassen und ihre Inflationsprognosen wahrscheinlich nur begrenzt zu ändern. Nach der letzten BOJ-Sitzung deutete Gouverneur Ueda jedoch an, dass jede künftige Änderung der "Yield Curve Control" ein "Überraschungsmoment" beinhalten müsse. Es ist daher äußerst schwierig, die jüngsten Äußerungen zu interpretieren.

Macht die japanische Notenbank den gleichen Fehler wie die Fed?

Die heutige Geldpolitik der Bank of Japan scheint ein Echo der jüngsten unglücklichen geldpolitischen Erfahrungen der Fed zu sein. In ihrem Bestreben, die Inflation dauerhaft auf 2 % anzuheben, hat die BOJ nicht nur einen negativen kurzfristigen Zinssatz von 0,1 % beibehalten. Sie hat auch eine so genannte Renditekurvensteuerung ("Yield Curve Control") vorgenommen. Im Rahmen dieser Politik hat die BOJ durch umfangreiche Interventionen auf dem Markt für Staatsanleihen den 10-jährigen Zinssatz für Staatsanleihen bei nahezu 0 % gehalten.

Japans Zinssätze sind niedrig geblieben, während die Zentralbanken in anderen Ländern die Zinssätze anheben, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Infolgedessen fällt die japanische Währung wie ein Stein. Tatsächlich hat der japanische Yen seit Anfang 2021 mehr als 20 % seines Wertes gegenüber dem Dollar verloren. In der Zwischenzeit musste die BOJ stark in den japanischen Staatsanleihenmarkt eingreifen, um die langfristigen Zinssätze in einer Zeit steigender weltweiter Zinssätze bei nahezu Null zu halten. Dies wiederum hat dazu geführt, dass die Bilanz der BOJ auf etwa 130 % des japanischen BIP angewachsen ist.