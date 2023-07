Puma mit Kursgwinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Puma haben am Mittwoch zugelegt. Zuletzt waren sie mit plus 2,2 Prozent auf 57,50 Euro zweitgrößter Gewinner im MDax hinter Hochtief . Puma knüpften damit an die Erholungs-Rally an, die Anfang Juni begonnen hatte und die Aktien von unter 44 Euro bis auf knapp 60 Euro geführt hatte.

