Hope Vision Co., Ltd. erhält als erster taiwanesischer Hersteller die MDR/QMS-Zertifizierung für Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen

TAIPEH, 26. Juli 2023 /PRNewswire/ – Hope Vision Co., Ltd., ein professioneller Hersteller von Silikon- Hydrogel-Kontaktlinsen und hat einen wichtigen Meilenstein in der Medizintechnikbranche erreicht. Im April 2023 erhielt das Unternehmen für seine Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen das geschätzte MDR-CE-Zertifikat, das von einer führenden benannten Stelle überprüft wurde.

Hope Vision wurde im Juni 2017 gegründet und hat sein Engagement für Qualität und Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich unter Beweis gestellt. Das Unternehmen hat ein umfassendes und effektives Compliance-Programm eingeführt, das die Einhaltung von weltweit anerkannten Qualitätsmanagementsystemen (MDR QMS/ISO 13485/GMP) gewährleistet. Darüber hinaus hat Hope Vision Zertifizierungen von renommierten Aufsichtsbehörden erhalten, darunter die Taiwan Food and Drug Administration (TFDA), die Health Sciences Authority of Singapore (HSA), das Ministry of Health of Vietnam (MOH) und das Ministry of Health of Indonesia (MOH).