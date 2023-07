Kinder und Jugendliche von Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss besonders von Armut bedroht

WIESBADEN (ots) - * Armutsgefährdungsquote unter Kindern und Jugendlichen von

Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss bei 37,6 %, von Eltern mit höherem

Bildungsabschluss bei 6,7 %



* Armut oder soziale Ausgrenzung bedrohen ein Viertel der Kinder und

Jugendlichen, Anteil in zwei Drittel aller EU-Staaten niedriger als in

Deutschland





Wie stark Kinder und Jugendliche von Armut bedroht sind, hängt auch von derBildung ihrer Eltern ab. Die Armutsgefährdungsquote von unter 18-Jährigen, derenEltern über einen niedrigen Bildungsabschluss wie etwa einen Haupt- oderRealschulabschluss ohne beruflichen Abschluss als höchsten Abschluss verfügten,lag 2022 in Deutschland bei 37,6 %. Unter Kindern und Jugendlichen von Elternmit einem mittleren Bildungsabschluss waren 14,5 % armutsgefährdet, wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) anhand von Ergebnissen der Erhebung zuEinkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) mitteilt. Zu den mittlerenBildungsabschlüssen zählen beispielsweise eine abgeschlossene Berufsausbildungoder das Abitur. Hatten die Eltern einen höheren Bildungsabschluss wie etwaeinen Meistertitel oder ein abgeschlossenes Studium als höchsten Abschluss,waren 6,7 % der Kinder und Jugendlichen von Armut bedroht. Zum Vergleich:Insgesamt waren in Deutschland im vergangenen Jahr knapp 2,2 Millionen Kinderund Jugendliche unter 18 Jahren armutsgefährdet. Das entspricht einerArmutsgefährdungsquote von 14,8 %.Nach EU-SILC gilt eine Person als armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60% des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. 2022 lag dieserSchwellenwert für eine alleinlebende Person in Deutschland bei 1 250 Euro nettoim Monat, für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren waren es 2 625Euro netto im Monat. Dieses Haushaltseinkommen wird auf die Personen desHaushalts nach einem Gewichtungsschlüssel (Äquivalenzskala) verteilt, derunterschiedliche Haushaltsstrukturen berücksichtigt sowie den Umstand, dassPersonen in einem Haushalt durch das Zusammenleben Einspareffekte bei denlaufenden Kosten erzielen. Um das Einkommen vollständig zu erfassen, wird dasJahreseinkommen erfragt. Dadurch beziehen sich die Fragen zum Einkommen auf dasVorjahr der Erhebung, in diesem Fall also auf das Jahr 2021.Knapp ein Viertel der Kinder und Jugendlichen von Armut oder sozialerAusgrenzung bedrohtArmut ist ein mehrdimensionales Phänomen und kann sich nicht nur infinanziellen, sondern auch in sozialen Faktoren niederschlagen. Im Jahr 2022 warknapp jede oder jeder vierte (24,0 %) unter 18-Jährige in Deutschland von Armutoder sozialer Ausgrenzung bedroht. Armut oder soziale Ausgrenzung sind bei einerPerson gemäß Definition dann gegeben, wenn mindestens eine der folgenden drei