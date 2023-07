Meta – Der Countdown läuft

Nachdem Tesla und Netflix mit ihren Zahlen enttäuschten, müssen nun die anderen Tech-Schwergewichte liefern. Die Erwartungen an das Zahlenwerk von Meta am Mittwoch sind hoch.

Im vergangenen Jahr verspielte Meta-Chef Mark Zuckerberg mit den angekündigten Milliarden-Investitionen in das Metaversum die Gunst der Investoren. Nun versucht er ebenfalls die KI-Begeisterung zu nutzen, will seinen Konzern als führenden Anbieter positionieren und lancierte kürzlich mit Threads eine Alternative zum angeschlagenen Kursnachrichtendienst Twitter. Mit 100 Millionen Nutzern nach nur fünf Tagen startete die App so erfolgreich wie kein anderer zuvor. Umso gespannter wartet der Markt auf die Quartalszahlen, die Meta am Mittwoch nach Börsenschluss liefern wird. Auf die beiden letzten Ergebnisse im Februar und April folgte ein Kurssprung am nächsten Tag von 23 und 14 Prozent. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um 140 Prozent gestiegen, ausgehend vom Tief im Oktober 2022 sind es sogar mehr als 220 Prozent. Mit knapp 300 Dollar hat die Aktie die herben Verluste des Vorjahres nahezu komplett aufgeholt. Im Bereich um 325 bis 335 Dollar nimmt das Umsatzgebirge zu, bis 350 Dollar ist mit erhöhtem Verkaufsdruck zu rechnen. Auf der Südseite verlaufen Nachkaufzonen um 260 bis 275 Dollar. Für eine Atempause spricht auch die Markttechnik: Aktuell weist die Aktie einen Preisaufschlag von 50 Prozent auf den Mittelkurs der vergangenen 200 Handelstage auf. Zuletzt war eine ähnliche Quote kurz nach dem Börsengang in 2012 zu beobachten. Damals folgten jeweils zwei Korrekturen von rund 20 Prozent.

