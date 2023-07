Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Während Verbraucherinnen und Verbraucher täglich überlegen,welche Jeans sie morgen früh aus dem Schrank holen, denkt derDenim-Weltmarktführer Levi Strauss & Co. bereits an übermorgen: Am nördlichenRande des Ruhrgebiets entsteht im Dorstener Industriepark "Große Heide Wulfen"ein besonders nachhaltiges Logistik-Drehkreuz für den europäischen Markt. Dabeisetzt der Bauherr, die Delta Development, auf Kreislauffähigkeit. Das stellthohe Anforderungen an den Bau, denn am Ende seiner Nutzungszeit soll das Gebäudeals eine Art Rohstoffdatenbank dienen, die ihre verbauten Materialien für neueProjekte freigibt. Delta hat sich daher mit der Drees & Sommer-Tochter EPEA einExpertenteam ins Boot geholt, das auf kreislauffähige Produkte spezialisiertist. Nach knapp anderthalb Jahren Bauzeit wird das über 70.000 Quadratmeterumfassende Neubauprojekt Mitte September an Levi Strauss & Co. übergeben."Wir wollen die Logistikimmobilie innerhalb der Mietlaufzeit CO2-neutralbetreiben. Neben einem sparsamen Energiekonzept geht es vor allem auch darum,Ressourcen zu sparen", erklärt Julian von Hodenberg, Senior-Projektmanager beiDelta Development. Der Leitgedanke: Die verbauten Materialien landen beispäterem Umbau oder Abriss nicht auf der Deponie, sondern können in neuenBauvorhaben genutzt werden. "Angesichts von Klimawandel, Ressourcenknappheit undBiodiversitätsverlust mit gerade die Logistikbranche mit ihrem hohenFlächenverbrauch umdenken", sagt Eric Tepner, Teamleiter Logistics bei Drees &Sommer. In Dorsten lohnte der Blick in die Vergangenheit: Das neueLogistikzentrum ist auf dem bisher brachliegenden Grundstück der stillgelegtenZeche Wulfen angesiedelt. Auf dem ehemaligen Industrieareal waren nochzahlreiche Betonteile vorhanden, die bei herkömmlichen Bauvorhaben zunächstentsorgt werden. "Stattdessen haben wir die Betonteile geschreddert und denSchotter zur Verdichtung des Bodens verwenden", erklärt Tepner. "So konnten wirdie Überbleibsel des Tagebaus effizient weiternutzen und dem Kreislaufgedankenschon vor dem eigentlichen Baustart Rechnung tragen." Geht es nach Tepner,müssten noch viel mehr Bauherrn in Deutschland solche Brachflächen umwandeln.Als Gegenstück zum Bau auf der grünen Wiese bilden die sogenannten Brownfieldsnämlich einen wichtigen Baustein im Kampf gegen den akuten Flächenfraß und dieanhaltende Bodenversiegelung.Wissen, was drinstecktAuch bei der Auswahl der Baumaterialien liegt der Fokus auf Wiederverwertung,Ressourcenschonung und Abfallreduktion. "Viele der verbauten Rohstoffe werdennachhaltig gewonnen und recyclingfähig ausgelegt", erklärt Marcel Özer,Teamleiter bei EPEA-Part of Drees & Sommer. In einem einem